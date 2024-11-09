На каких основаниях могут отключить электроэнергию потребителям

Согласно правилам, потребители должны получить предупреждение об отключении электроэнергии заранее, с объяснением причин этого, сообщает 24 Канал со ссылкой на "На пенсии".

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Если отключение электрической энергии связано с задолженностью, что случается чаще всего, то в предупреждении должна быть указана сумма долга и период, за который она накопилась.

Заметьте! В случае отсутствия такого предупреждения, есть возможность подать жалобу на энергопредприятие.

Электропоставщик должен предупредить потребителя за 10 рабочих дней до отключения в случае:

Задолженности за потребленную электроэнергию;

Недопуска представителей к средствам учета электроэнергии;

Неоплаты корректирующего платежного документа в течение 30 дней при использовании электроэнергии на небытовые нужды.

Впрочем, яесли потребитель устраняет нарушения до установленного срока (до дня отключения), поставки электрической энергии не прекращается.

Также свет могут отключить в следующих случаях:

Отсутствия договора на обслуживание;

Недопуска представителей оператора к электроустановкам;

Невыполнения предписания органа власти;

Окончания срока или расторжения договора с оператором системы;

Нарушение правил охраны электрических сетей;

Создание опасных условий для работы с электрическими сетями.

Обратите внимание! Датой получения предупреждения считается: дата личного вручения с подписью получателя, третий рабочий день после получения по почте заказного письма или третий рабочий день после отправки сообщения на электронную почту потребителя.