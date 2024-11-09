За яких підстав можуть відключити електроенергію споживачам

Згідно з правилами, споживачі мають отримати попередження про відключення електроенергії заздалегідь, з поясненням причин цього, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Якщо відключення електричної енергії пов'язане із заборгованістю, що трапляється частіше всього, то в попередженні повинна бути вказана сума боргу та період, за який вона накопичилась.

Зауважте! У разі відсутності такого попередження, є можливість подати скаргу на енергопідприємство.

Електропостачальник має попередити споживача за 10 робочих днів до відключення у разі:

Заборгованості за спожиту електроенергію;

Недопуску представників до засобів обліку електроенергії;

Несплати коригувального платіжного документа впродовж 30 днів при використанні електроенергії на непобутові потреби.

Втім, якщо споживач усуває порушення до встановленого терміну (до дня відключення), постачання електричної енергії не припиняється.

Також світло можуть відключити у наступних випадках:

Відсутності договору на обслуговування;

Недопуску представників оператора до електроустановок;

Невиконання припису органу влади;

Закінчення терміну або розірвання договору з оператором системи;

Порушення правил охорони електричних мереж;

Створення небезпечних умов для роботи з електричними мережами.

Зверніть увагу! Датою отримання попередження вважається: дата особистого вручення з підписом одержувача, третій робочий день після отримання поштою рекомендованого листа або третій робочий день після відправки повідомлення на електронну пошту споживача.