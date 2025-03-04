Как начисляется трудовой стаж во время военной службы

Период, в течение которого лицо находилось на военной службе гарантированно зачисляется в страховой стаж, стажа работы, стажа работы по специальности и в стаж государственной службы. Такая норма прописана в украинском законодательстве, передает 24 Канал.

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Стоит знать! Некоторые работодатели могут не платить страховые взносы за мобилизованного работника. Однако этот период не теряется для начисления пенсии в дальнейшем.

Мобилизация работника не является причиной для для расторжения трудового договора. На время прохождения военной службы работник временно отстраняется от выполнения своих обязанностей. Этот факт должен зафиксировать работодатель в трудовой книжке работника.

Кто из участников боевых действий может выйти на долгосрочную пенсию

Лица со статусом участника боевых действий имеют право на долгосрочный выход на пенсию: мужчины в 55 лет, женщины – в 50. При этом не важно являются ли они военнослужащими по контракту.

Страховой стаж для мужчин должен составлять не менее 25 лет, а для женщин – 20 лет.