Что засчитывается в стаж

Трудовой стаж, полученный к январю 2004 года автоматически приравнивается к страховому стажу, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кадровик-01".

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Обратите внимание! Подразумевается период с даты принятия Закона № 1058 (1 января 2004 года)

С 2004 года произошли значительные изменения в зачислении стажа:

сейчас период обучения в училищах, высших, средних и других учебных заведениях не засчитывается в страховой стаж;

в училищах, высших, средних и других учебных заведениях не засчитывается в страховой стаж; независимо от того была ли трудоустроена женщина, в трудовой стаж засчитывается отпуск по беременности и родам, а также отпуск по уходу за ребенком до 3 лет;

и родам, а также отпуск по уходу за ребенком до 3 лет; для предпринимателей зачисление стажа зависит от суммы уплаченных взносов;

зачисление стажа зависит от суммы уплаченных взносов; для заключенных стаж засчитывается, если был заключен договор о добровольном страховании (он зависит от суммы уплаченных взносов);

стаж засчитывается, если был заключен договор о добровольном страховании (он зависит от суммы уплаченных взносов); при работе по ЦПД, зачисление стажа зависит от суммы уплаченных взносов.

Заметьте! Официально безработным в страховой стаж не засчитывается период пребывания на учете в центре занятости как безработного без получения пособия по безработице.