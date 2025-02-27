Пошлины введут в начале марта

Таким образом, администрация Трампа стремится усилить контроль над импортом товаров и ограничить контрабанду наркотиков., передает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в соцсети Truth Social.

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По словам Трампа, через границу с Мексикой и Канадой в США продолжают поступать наркотики в больших объемах., что он назвал неприемлемым.

Мы не можем допустить, чтобы это зло продолжало вредить США. Поэтому, пока ситуация не изменится или не будет серьезно ограничена, предложенные пошлины, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и планировалось. Китай также будет обложен дополнительными 10-процентными пошлинами в этот день,

– отметил Трамп.

Трамп о пошлинах для Мексики, Канады и Китая / Скриншот из Truth Social

Пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая

2 февраля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин на импорт товаров из Канады и Мексики, а также 10-процентных пошлин на импорт из Китая.

Трамп объяснил, что эти меры направлены на то, чтобы "заставить Мексику, Канаду и Китай выполнить свои обещания относительно остановки нелегальной иммиграции и блокирования потока ядовитого фентанила и других наркотиков в США.

Важно! Позднее введение пошлин было отложено, а ныне стала известна окончательная дата, когда нововведение вступит в силу.