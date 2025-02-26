Что изменится в программе "Зимняя еПоддержка"

В течение трех месяцев действия программы большинство украинцев направляли полученные средства на оплату коммунальных услуг, передает 24 Канал со ссылкой на PMG.ua.

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Первый вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко, подчеркнула успешность программы. По ее словам, все потраченные гражданами средства остались в украинской экономике, что одновременно поддержало население и стимулировало экономическое развитие.

Что надо знать о "Зимней еПоддержке":

Прием заявок на получение средств заканчивается 28 февраля;

Воспользоваться выплатой можно будет с 1 марта и до конца 2025 года;

Средства останутся на карте Национального кэшбека и не исчезнут, пока их не используют.

Проверка целесообразности выплат

Вместе с этим, были анонсированы проверки на целесообразность получения выплат. Однако они будут касаться только тех граждан, которые выехали за границу, но, несмотря на это, подали заявку на помощь.

Программа "Зимняя еПоддержка" ориентирована на поддержку тех, кто находится в Украине, и не распространяется на беженцев за рубежом. Выплаты предусмотрены для каждого взрослого и ребенка, которые остаются на территории страны.

Обратите внимание! Программа уже привлекла значительное количество украинцев – более 12 миллионов подали заявки через "Дію" и банки-партнеры. Кроме этого, остается возможность подать заявку через почтовые отделения.