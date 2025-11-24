Какая максимальная пенсия в Украине?

В 2025 году максимальная пенсия не может превышать 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Соответствующий прожиточный минимум в 2025 году составляет 2 361 гривну .

. Таким образом максимальная пенсия в этом году в Украине не может превышать 23 610 гривен.

Заметьте, что в эту максимальную сумму входит как основной размер пенсии, так и все доплаты, кроме надбавок за особые заслуги перед Родиной.

Важно! Максимальный размер пенсионных выплат регулируется законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Кто может получить максимальную пенсию?

Назначить максимальную сумму пенсионных выплат могут не всем украинцам. На них имеют право лица, которые работали на определенных должностях:

народные депутаты;

государственные служащие;

научные деятели;

работники органов местного самоуправления.

Если пенсионеру начислили выплаты, превышающие установленный максимум, то к пенсии должны применить ограничения.

Стоит знать! Не ограничивают пенсии военным, которые принимали участие в АТО, обороне Украины от российской агрессии, даже если они превышают максимальный размер.

Какие самые высокие пенсии в Европе?

Совсем другие самые высокие пенсии в Европе. Лидерами по пенсионным выплатам являются три страны – Исландия, Люксембург и Норвегия, пишет Visual Capitalist.

Ежегодные пенсии в этих государствах превышают 30 000 евро:

в Исландии – 36 000 тысяч евро;

в Люксембурге – 31,8 тысячи евро;

в Норвегии – 30,9 тысяч евро.

Высокие зарплаты, крепкие доходы бюджета от энергетики или финансов, а также обязательные накопительные системы позволяют этим небольшим и богатым экономикам финансировать щедрые пенсии,

– отмечает издание.

Стоит знать! Также в пятерке стран с самыми высокими пенсиями разместились Дания и Швейцария с базовыми выплатами в 30,200 евро и 27 000 евро в год соответственно.

Что нужно знать еще о размере пенсий в Украине?