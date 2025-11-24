Какая будет пенсия, если проработал 46 лет?

Сейчас 46 лет достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, сообщает 24 Канал.

Важно! В стаж засчитывают не только время работы, но и другие периоды. Например, как отмечает 7eminar, до 2004 года в общее количество добавляли время обучения на дневной форме.

Рассчитаем пенсию для каждого возраста. Примем во внимание, что:

лицо выходит на пенсию на общих условиях;

имело доход 10 000 гривен.

Если при указанных обстоятельствах, лицо решило уйти на пенсию в 60 лет, его выплата будет составлять примерно – 5,2 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже 46 лет и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Для 63 лет выплата будет несколько больше. В таком случае пенсия будет составлять ориентировочно – 6,1 тысячи гривен.



Какая будет пенсия при стаже 46 лет, доходе 10 000 гривен в 2025 / Скриншот Пенсионный калькулятор

А в 65 лет выплата будет самая выгодная. Она составит почти – 6,8 тысячи гривен.



Каким будет размер пенсии при стаже более 45 лет и зарплате 10 000 гривен / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.

Что еще важно знать о пенсии сейчас?