Яка буде пенсія, якщо пропрацював 46 років?

Зараз 46 років достатньо, аби піти на пенсію в 60, 63 та 65 років, повідомляє 24 Канал.

Важливо! До стажу зараховують не тільки час роботи, а й інші періоди. Наприклад, як зазначає 7eminar, до 2004 року у загальну кількість додавали час навчання на денній формі.

Розрахуємо пенсію для кожного віку. Візьмемо до уваги, що:

особа виходить на пенсію на загальних умовах;

мала дохід 10 000 гривень.

Якщо при вказаних обставинах, особа вирішила піти на пенсію в 60 років, її виплата складатиме приблизно – 5,2 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 46 років та зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Для 63 років виплата буде дещо більша. В такому випадку пенсія складатиме орієнтовно – 6,1 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 46 років, доході 10 000 гривень у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор

А в 65 років виплата буде найвигідніша. Вона складе майже – 6,8 тисячі гривень.



Яким буде розмір пенсії при стажі понад 45 років та зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що ще важливо знати про пенсію зараз?