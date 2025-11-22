Чому можуть арештувати пенсійні рахунки?

В Ощадбанку пояснили, чому пенсіонери інколи втрачають доступ до своїх виплат. Після скарг клієнтів банк підтвердив: пенсійні картки в Україні не мають спеціального статусу, тому на них можуть накладати арешт, пише 24 Канал.

В одному з випадків клієнти повідомили про арешт пенсійного рахунку через наявність заборгованості. Людина вважала таке блокування неправомірним, однак у банку наголосили: якщо є постанова виконавця, розблокувати рахунок без її скасування неможливо.

Таким чином, можуть заарештувати пенсійну картку за:

борги, як от кредитні, податкові, аліментні, комунальні;

невиконані судові рішення;

постанови державних і приватних виконавців.

Окремо Ощадбанк попереджає: рахунок можуть тимчасово обмежити також через підозрілі операції, якщо є ризик шахрайства або відмивання коштів.

Зауважте! При цьому навіть під арештом людині повинні залишити доступ до частини коштів, а саме до двох мінімальних зарплат. У 2025 році це 16 000 гривень.

Як розблокувати пенсійну картку?

Як зазначили у Мережі правового розвитку, арешт рахунку накладає не банк, а державний або приватний виконавець. Тож перед розблокуванням потрібно з’ясувати, хто саме виніс постанову, у межах якого виконавчого провадження це сталося та яку заборгованість вам інкримінують.

Пенсійний рахунок може бути арештований у межах виконавчого провадження. Після отримання постанови про зняття арешту рахунок одразу розблоковується,

– пояснили в Ощадбанку.

Перевірити ці дані можна в застосунку "Дія" у розділі "Виконавчі провадження", на сайті Єдиного реєстру боржників або безпосередньо звернувшись до державного чи приватного виконавця.

