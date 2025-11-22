Какая пенсия рассчитана для военнослужащих в Украине?

Пенсии для людей, которые уволились с военной службы, назначаются по специальному закону №2262, объяснились для 24 Канала в Пенсионном фонде.

Читайте также Зимняя помощь 6 500 гривен: в Минцифры рассказали, кто может получить

По этим документом для военнослужащих определены два основных вида пенсий: пенсии за выслугу лет и пенсии по инвалидности.

Пенсии за выслугу лет

Те военные, отслужившие нужный срок, могут получить пенсию в размере от 50% до 70% от их денежного обеспечения, которое они получали перед увольнением с военной службы.

При этом минимальная пенсия за выслугу лет не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (по состоянию на 2025 год, это 2 361 гривна).

Как отмечается на сайте ПФУ, право на пенсию за выслугу лет имеют военные, у которых выслуга составляет 20 лет и более при достижении определенного возраста, или по состоянию здоровья, а также те, которые имеют выслугу 25 календарных лет и более независимо от возраста.

Пенсии по инвалидности

Такая пенсия предусматривает минимальные выплаты зависят от группы инвалидности и категории военнослужащего:

Для примера, для солдат срочной службы действуют следующие размеры: I группа – 5 025 гривен, II группа – 4 610 гривен, а III группа – 4 396 гривен.

Для других категорий военных минимальные пенсии по инвалидности определяются как 110%, 120% или 130% от этих сумм, в зависимости от звания и должности.

В то же время максимальный размер пенсии по инвалидности для военнослужащего не может превышать 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц (по состоянию на 2025 год, это 23 610 гривен).

Важно! После решений Конституционного Суда, максимальный размер пенсии не ограничивается для военных, которые после 12 апреля 2023 года обратились за назначением пенсии по Закону №2262 и лично участвовали в защите Украины от российской агрессии с 2014 года.

Когда можно выйти на пенсию по статусу УБД?