Які є виплати для ветеранів та людей з інвалідністю через війну?
Як розповіли в Пенсійному фонді для 24 Каналу, за законом "Про статус ветеранів війни" передбачені підвищення до пенсій, зокрема від 30% до 50% прожиткового мінімуму для осіб, що не працюють, залежно від групи.
- Для людей з інвалідністю I групи – це 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;
- Для людей з інвалідністю II групи – 40% прожиткового мінімуму;
- Для людей з інвалідністю III групи – 30% прожиткового мінімуму; учасникам бойових дій – 25% прожиткового мінімуму.
Крім того, закон від 16 березня 2004 року гарантує щомісячну цільову допомогу на прожиття,
– зазначають в ПФУ.
Таким розмір становить: 70 гривень – для людей з інвалідністю I групи внаслідок війни; 50 гривень – для осіб з інвалідністю II та III груп; 40 гривень – для учасників бойових дій.
Ця допомога виплачується незалежно від інших пенсійних надбавок чи доплат.
Зауважте! За постановою уряду №1381 розмір пенсій по інвалідності, призначених за законами №1058 та №2262, збільшують ще на 25%.
Які виплати для людей з інвалідністю у грудні?
Військові, які отримали інвалідність внаслідок війни, у грудні матимуть такі мінімальні виплати: I група — не менше 16 847 гривень, II група — не менше 13 822 гривень, III група — не менше 9 478 гривень.
Мінімальні виплати для постраждалих від аварії на ЧАЕС у грудні: I група – 9 855,71 гривні, II група – 7 884,57 гривні, III група – 6 077,70 гривні.