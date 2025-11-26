Как УБД могут получить 1 000 гривен?
Средства выплачиваются к государственному празднику, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.
Деньги привязаны ко Дню Независимости – 24 августа. Поддержку в размере 1 000 гривен ежегодно предоставляют участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей.
Отмечается, что тем, кто проходит службу, выплату будет проведена по месту службы работодателем (или воинской частью) на основании заявки, которая подана в Пенсионный фонд Украины на финансирование выплаты ко Дню Независимости. В то же время пенсионерам, которые имеют право на помощь к празднику, выплату будет осуществлено в августе (вместе с пенсией) в автоматическом режиме (без какого-либо дополнительного обращения).
Способы подать заявления:
- лично, обратившись в выбранный Пенсионный фонд Украины или в центр предоставления административных услуг по задекларированному или зарегистрированному месту жительства (пребывания);
- по почте – в адрес территориального органа Пенсионного фонда Украины;
- онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, с наложением квалифицированной электронной подписи.
Обратите внимание! В ноябре или декабре выплату уже невозможно получить, ведь она привязана к празднику в августе.
Какие еще выплаты может получить УБД?
Напомним, что участникам боевых действий выплачивают пособие после увольнения с военной службы или в случае временной нетрудоспособности. Об этом сообщает Минобороны.
Также помощь предусматривается военным с инвалидностью. Размер поддержки зависит от ее группы.
Когда УБД могут досрочно выйти на пенсию?
Досрочно выйти на пенсию мужчины со статусом УБД могут при достижении 55 лет, если имеют не менее 25 лет страхового стажа;
Женщины раньше выходят на отдых в 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.
УБД, которые служили в зоне активных боевых действий, могут засчитать тройной страховой стаж, то есть месяц за три.