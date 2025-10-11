Какими будут новые выплаты воинам после плена?

9 октября законопроект одобрила Верховная Рада, а 11 октября подписал Зеленский, сообщает 24 Канал со ссылкой на карточку законопроекта.

Документ гарантирует сохранение денежного обеспечения для военнослужащих, которые после освобождения из плена не могут продолжать службу из-за сложных заболеваний и нуждаются в длительном стационарном лечении.

Документ устанавливает:

ежемесячное дополнительное вознаграждение 50 000 гривен для таких военных;

выплата действует все время непрерывного лечения (включая перемещение между больницами);

в случае подозрения в преступлениях против нацбезопасности или военных преступлениях выплаты останавливаются, а по обвинительному приговору – отменяются;

справка об обстоятельствах получения травмы или болезни оформляется в течение 5 дней.

Выплата осуществляется до момента определения дальнейшей пригодности к военной службе или увольнения с нее.

Какая еще выплата есть для освобожденных военнопленных?

Украинские военные, находившиеся в российском плену, получают первую денежную помощь сразу после освобождения, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины.

Размер выплаты составляет 100 тысяч гривен. Она предусмотрена как для военнослужащих, находившихся в плену, так и для гражданского населения Украины.

К тому же для бывших пленных предусматривается ежегодная денежная компенсация в размере 100 тысяч гривен. Она предоставляется за каждый полный год в неволе.



