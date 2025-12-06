Какие выплаты получают военные?
Так называемые "боевые" выплаты сегодня являются основным финансовым обеспечением многих украинских военных, передает 24 Канал со ссылкой на АрмияИнформ.
В зависимости от того, где военный проходит службу и какие выполняет задачи, он может получать 30, 50 или 100 тысяч гривен или 100 тысяч гривен "боевых".
- 100 тысяч гривен
Такое вознаграждение выплачивают военным, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовой или на оккупированных территориях, или между позициями ВСУ и россиян. Также на такие средства могут претендовать воины, которые выполняет задачи по огневому поражению врага, в частности, ракетчики, артиллеристы и подразделения ПВО – время их работы по врагу учитывают для выплат.
- 50 тысяч гривен
Выплачивают тем военным, которые выполняют специальные боевые задачи в составе военного управления, штабов и командования, осуществляющего оперативное управление подразделениями. Это относится и к территориям вне районов боевых действий.
- 30 тысяч гривен
Предусмотрены для военных, которые выполняют специальные боевые задачи по боевым приказам. Такие приказы включают:
- интенсивную подготовку для ведения боевых действий;
- управление группировками войск;
- обеспечение действующих подразделений войск в районах ведения боевых действий (фактически это касается логистов).
Вознаграждение в размере 30 тысяч гривен должны выплачивать и тем, кто занимается разминированием (вне районов ведения боевых действий), а также противовоздушным прикрытием и наземной обороной объектов критической инфраструктуры.
При этом средства начисляют пропорционально тому, сколько времени находился военный на передовой или выполнял боевые задачи. Всего в среднем "боевые" могут составлять чуть более 3 тысяч гривен в сутки. В частности, за 10 дней на передовой выплата составит примерно чуть более 10 тысяч гривен.
Стоит знать! В дополнение военные имеют право на доплаты в 70 тысяч гривен за непосредственное выполнение боевых или специальных задач на линии соприкосновения с врагом или в его тылу. Этот бонус не заменяет "боевых", но действует по накопительной системе – когда время на передовой в сумме составило 30 дней.
Какие вознаграждения за уничтоженную технику?
Также военным предусмотрены дополнительные вознаграждения за уничтоженную технику россиян. В зависимости от вида вооружения возможны выплаты в размере от 12 до 243 тысяч гривен, идет в приказе Минобороны.
Например, доплата за уничтожение корабля составляет 243 600 гривен, а за ликвидацию боевого самолета – 121 800 гривен.
Доплаты к окладам / Инфографика АрмияИнформ
Когда не выплатят средства?
Существуют ситуации, когда военнослужащим могут законно не начислить дополнительные "боевые" выплаты. Такие случаи связаны с нарушением служебной дисциплины или невыполнением обязанностей.
В частности, все выплаты прекращаются, если боец самовольно покидает часть или дезертирует. Так же средства не начисляются, когда военнослужащего отстраняют или отстраняют от исполнения обязанностей или должности.
Дополнительное вознаграждение могут не выплатить и в случае отказа выполнить боевой приказ. В этом случае оплата не осуществляется за тот месяц, когда было зафиксировано нарушение и издан соответствующий приказ командира.
Нарушения, связанные с употреблением алкоголя или наркотических веществ, также ведут к потере "боевых". Не предусмотрены выплаты и в ситуациях добровольной сдачи в плен или умышленного нанесения себе телесных повреждений.