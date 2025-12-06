Какие выплаты получают военные?

Так называемые "боевые" выплаты сегодня являются основным финансовым обеспечением многих украинских военных, передает 24 Канал со ссылкой на АрмияИнформ.

Смотрите также Россия не жалеет денег: как враг готовит внутренний коллапс Украины

В зависимости от того, где военный проходит службу и какие выполняет задачи, он может получать 30, 50 или 100 тысяч гривен или 100 тысяч гривен "боевых".

100 тысяч гривен

Такое вознаграждение выплачивают военным, которые непосредственно участвуют в боевых действиях на передовой или на оккупированных территориях, или между позициями ВСУ и россиян. Также на такие средства могут претендовать воины, которые выполняет задачи по огневому поражению врага, в частности, ракетчики, артиллеристы и подразделения ПВО – время их работы по врагу учитывают для выплат.

50 тысяч гривен

Выплачивают тем военным, которые выполняют специальные боевые задачи в составе военного управления, штабов и командования, осуществляющего оперативное управление подразделениями. Это относится и к территориям вне районов боевых действий.

30 тысяч гривен

Предусмотрены для военных, которые выполняют специальные боевые задачи по боевым приказам. Такие приказы включают:

интенсивную подготовку для ведения боевых действий;

управление группировками войск;

обеспечение действующих подразделений войск в районах ведения боевых действий (фактически это касается логистов).

Вознаграждение в размере 30 тысяч гривен должны выплачивать и тем, кто занимается разминированием (вне районов ведения боевых действий), а также противовоздушным прикрытием и наземной обороной объектов критической инфраструктуры.

При этом средства начисляют пропорционально тому, сколько времени находился военный на передовой или выполнял боевые задачи. Всего в среднем "боевые" могут составлять чуть более 3 тысяч гривен в сутки. В частности, за 10 дней на передовой выплата составит примерно чуть более 10 тысяч гривен.

Стоит знать! В дополнение военные имеют право на доплаты в 70 тысяч гривен за непосредственное выполнение боевых или специальных задач на линии соприкосновения с врагом или в его тылу. Этот бонус не заменяет "боевых", но действует по накопительной системе – когда время на передовой в сумме составило 30 дней.

Какие вознаграждения за уничтоженную технику?

Также военным предусмотрены дополнительные вознаграждения за уничтоженную технику россиян. В зависимости от вида вооружения возможны выплаты в размере от 12 до 243 тысяч гривен, идет в приказе Минобороны.

Например, доплата за уничтожение корабля составляет 243 600 гривен, а за ликвидацию боевого самолета – 121 800 гривен.

Доплаты к окладам / Инфографика АрмияИнформ

Когда не выплатят средства?