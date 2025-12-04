Политолог, майор ВСУ Андрей Ткачук объяснил 24 Каналу, что Кремль инвестирует огромные средства в расшатывание болезненных для общества тем – ТЦК, коррупция, энергетика – через ботофермы и информационно-психологические операции.
Смотрите также: Угрожает "любым путем" захватить часть Украины: Путин снова сделал маразматические заявления
Почему Россия делает ставку на внутренний раскол Украины?
Исторически государственность Украина теряла не из-за внешнего завоевания, а из-за внутренних расколов и распрей.
"Кремль это вполне осознает, поэтому еще до полномасштабного вторжения делал ставку на Виктора Медведчука, его политические силы и медийные ресурсы. Целью было создать потенциальный плацдарм и возможность выстроить новую пророссийскую иерархию власти", – объяснил Ткачук.
Война России с Украиной не ограничивается боями на фронте – около 80% действий происходит в политической, информационной, дипломатической и психологической сферах.
Россия ведет войну на истощение, стремясь расшатать украинское общество. Они не будут жалеть никаких средств, чтобы максимально дестабилизировать ситуацию и сделать общество как можно более уязвимым к манипуляциям,
– отметил Ткачук.
Что еще известно об информационных атаках России на фронте?
- Российские войска пытаются пиариться, проникая в Волчанск и Купянск, чтобы сфотографироваться с триколором и создать пропагандистскую картинку "успехов".
- Начальник Генштаба РФ доложил Путину о якобы прорыве в районе Лимана, однако эти заявления российской стороны снова оказались неправдивыми.
- Путин планирует создать "зону безопасности" вдоль границы с Украиной в Харьковской, Сумской и Черниговской областях, тогда как российские генералы сообщают о якобы успехах своих войск и контроль над несколькими населенными пунктами, что, вероятно, преувеличивается для пропаганды.