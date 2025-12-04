Політолог, майор ЗСУ Андрій Ткачук пояснив 24 Каналу, що Кремль інвестує величезні кошти в розхитування болючих для суспільства тем – ТЦК, корупція, енергетика – через ботоферми та інформаційно-психологічні операції.
Дивіться також: Погрожує "будь-яким шляхом" захопити частину України: Путін знову зробив маразматичні заяви
Чому Росія робить ставку на внутрішній розкол України?
Історично державність Україна втрачала не через зовнішнє завоювання, а через внутрішні розколи та чвари.
"Кремль це цілком усвідомлює, тому ще до повномасштабного вторгнення робив ставку на Віктора Медведчука, його політичні сили та медійні ресурси. Метою було створити потенційний плацдарм і можливість вибудувати нову проросійську ієрархію влади", – пояснив Ткачук.
Війна Росії з Україною не обмежується боями на фронті – близько 80% дій відбувається в політичній, інформаційній, дипломатичній та психологічній сферах.
Росія веде війну на виснаження, прагнучи розхитати українське суспільство. Вони не шкодуватимуть жодних коштів, аби максимально дестабілізувати ситуацію та зробити суспільство якомога вразливішим до маніпуляцій,
– зазначив Ткачук.
Що ще відомо про інформаційні атаки Росії на фронті?
- Російські війська намагаються піаритися, проникаючи у Вовчанськ і Куп’янськ, аби сфотографуватися з триколором і створити пропагандистську картинку "успіхів".
- Начальник Генштабу РФ доповів Путіну про буцімто прорив у районі Лимана, однак ці заяви російської сторони знову виявилися неправдивими.
- Путін планує створити "зону безпеки" уздовж кордону з Україною в Харківській, Сумській та Чернігівській областях, тоді як російські генерали повідомляють про нібито успіхи своїх військ і контроль над кількома населеними пунктами, що, ймовірно, перебільшується для пропаганди.