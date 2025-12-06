Какие есть льготы для матерей УБД?

Наличие удостоверения УБД открывает доступ к значительной социальной и коммунальной поддержке. Матери военнослужащих с этим статусом также имеют право на ряд льгот, закрепленных Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты", пишет 24 Канал.

Однако в том случае, если родители защитника являются нетрудоспособными. К тому же право на льготы распространяется и на других членов семьи:

к ним относятся жена или муж, а также несовершеннолетние дети до 18 лет;

совершеннолетние дети с инвалидностью с детства I или II группы, или с инвалидностью I группы, также имеют право на получение льгот, при условии, что они не состоят в браке.

а также на лиц, которые ухаживают за инвалидами I группы вследствие войны, если сам инвалид не состоит в браке.

Среди основных льгот для семей военных сейчас действует:

75% скидка на квартплату;

75% скидка на коммунальные услуги (газ, электроэнергия и т.д.). Для лиц с инвалидностью скидка может составлять 100%;

75% скидка на топливо для домов без центрального отопления;

Важно! Расчет скидки на отопление осуществляется по норме 21 квадратного метра на каждого жителя и дополнительно 10,5 квадратных метров на семью.

Как подать заявление на получение льгот УБД?

Подать заявление на получение льгот могут члены семьи участника боевых действий. Для этого существует несколько удобных способов, сообщили в Минобороны. Обратиться можно лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда по всей Украине.

Также возможна отправка документов по почте или оформление через личный кабинет на вебпортале Пенсионного фонда. Еще один современный вариант, воспользоваться Дія.Підписом в приложении "Дія", что позволяет оформить льготы онлайн без посещения учреждения.

Есть ли специальные выплаты для УБД?