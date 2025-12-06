Які виплати отримують військові?

Так звані "бойові" виплати сьогодні є основним фінансовим забезпеченням багатьох українських військових, передає 24 Канал з посиланням на АрміяІнформ.

Дивіться також Росія не шкодує грошей: як ворог готує внутрішній колапс України

Залежно від того, де військовий проходить службу та які виконує завдання, він може отримувати 30, 50 або 100 тисяч гривень "бойових".

100 тисяч гривень

Таку винагороду виплачують військовим, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій або ж на окупованих територіях, або між позиціями ЗСУ та росіян. Також на такі кошти можуть претендувати воїни, які виконує завдання з вогневого ураження ворога, зокрема, ракетники, артилеристи та підрозділи ППО – час їхньої роботи по ворогу враховують для виплат.

50 тисяч гривень

Виплачують тим військовим, які виконують спеціальні бойові завдання у складі військового управління, штабів і командування, що здійснює оперативне управління підрозділами. Це відноситься і до територій поза районами бойових дій.

30 тисяч гривень

Передбачені для військових, які виконують спеціальні бойові завдання за бойовими наказами. Такі накази включають:

інтенсивну підготовку для ведення бойових дій;

управління угрупуваннями військ;

забезпечення діючих підрозділів військ у районах ведення бойових дій (фактично це стосується логістів).

Винагороду у розмірі 30 тисяч гривень мають виплачувати і тим, хто займається розмінуванням (поза межами районів ведення бойових дій), а також протиповітряним прикриттям та наземною обороною об’єктів критичної інфраструктури.

При цьому кошти нараховують пропорційно до того, скільки часу перебував військовий на передовій або виконував бойові завдання. Загалом в середньому "бойові" можуть складати трохи більше 3 тисяч гривень на добу. Зокрема, за 10 днів на передовій виплата складе приблизно трохи більш як 10 тисяч гривень.

Варто знати! На додачу військові мають право на доплати у 70 тисяч гривень за безпосереднє виконання бойових або спеціальних завдань на лінії зіткнення з ворогом або в його тилу. Цей бонус не замінює "бойових", але діє за накопичувальною системою – коли час на передовій у сумі склав 30 днів.

Які винагороди за знищену техніку?

Також військовим передбачені додаткові винагороди за знищену техніку росіян. Залежно від виду озброєння можливі виплати у розмірі від 12 до 243 тисяч гривень, йдеть у наказі Міноборони.

Наприклад, доплата за знищення корабля становить 243 600 гривень, а за ліквідацію бойового літака – 121 800 гривень.

Доплати до окладів / АрміяІнформ

Коли не виплатять кошти?