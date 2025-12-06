Які виплати отримують військові?

Так звані "бойові" виплати сьогодні є основним фінансовим забезпеченням багатьох українських військових, передає 24 Канал з посиланням на АрміяІнформ.

Залежно від того, де військовий проходить службу та які виконує завдання, він може отримувати 30, 50 або 100 тисяч гривень "бойових".

  • 100 тисяч гривень

Таку винагороду виплачують військовим, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передовій або ж на окупованих територіях, або між позиціями ЗСУ та росіян. Також на такі кошти можуть претендувати воїни, які виконує завдання з вогневого ураження ворога, зокрема, ракетники, артилеристи та підрозділи ППО – час їхньої роботи по ворогу враховують для виплат.

  • 50 тисяч гривень

Виплачують тим військовим, які виконують спеціальні бойові завдання у складі військового управління, штабів і командування, що здійснює оперативне управління підрозділами. Це відноситься і до територій поза районами бойових дій.

  • 30 тисяч гривень

Передбачені для військових, які виконують спеціальні бойові завдання за бойовими наказами. Такі накази включають:

  • інтенсивну підготовку для ведення бойових дій;
  • управління угрупуваннями військ;
  • забезпечення діючих підрозділів військ у районах ведення бойових дій (фактично це стосується логістів).

Винагороду у розмірі 30 тисяч гривень мають виплачувати і тим, хто займається розмінуванням (поза межами районів ведення бойових дій), а також протиповітряним прикриттям та наземною обороною об’єктів критичної інфраструктури.

При цьому кошти нараховують пропорційно до того, скільки часу перебував військовий на передовій або виконував бойові завдання. Загалом в середньому "бойові" можуть складати трохи більше 3 тисяч гривень на добу. Зокрема, за 10 днів на передовій виплата складе приблизно трохи більш як 10 тисяч гривень.

Варто знати! На додачу військові мають право на доплати у 70 тисяч гривень за безпосереднє виконання бойових або спеціальних завдань на лінії зіткнення з ворогом або в його тилу. Цей бонус не замінює "бойових", але діє за накопичувальною системою – коли час на передовій у сумі склав 30 днів.

Які винагороди за знищену техніку?

Також військовим передбачені додаткові винагороди за знищену техніку росіян. Залежно від виду озброєння можливі виплати у розмірі від 12 до 243 тисяч гривень, йдеть у наказі Міноборони.

Наприклад, доплата за знищення корабля становить 243 600 гривень, а за ліквідацію бойового літака – 121 800 гривень.

Доплати до окладів / АрміяІнформ

Коли не виплатять кошти?

  • Існують ситуації, коли військовослужбовцям можуть законно не нарахувати додаткові "бойові" виплати. Такі випадки пов’язані з порушенням службової дисципліни або невиконанням обов’язків.

  • Зокрема, усі виплати припиняються, якщо боєць самовільно залишає частину або дезертує. Так само кошти не нараховуються, коли військовослужбовця усувають чи відсторонюють від виконання обов’язків або посади.

  • Додаткову винагороду можуть не виплатити і в разі відмови виконати бойовий наказ. У цьому випадку оплата не здійснюється за той місяць, коли було зафіксовано порушення та видано відповідний наказ командира.

  • Порушення, пов’язані з уживанням алкоголю чи наркотичних речовин, також ведуть до втрати "бойових". Не передбачені виплати й у ситуаціях добровільної здачі в полон або навмисного завдання собі тілесних ушкоджень.