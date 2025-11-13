Как денежное обеспечение во время службы влияет на размер пенсии

Размер военной пенсии в Украине напрямую зависит от денежного обеспечения, которое получал военнослужащий во время службы, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

При расчете пенсии учитывают:

должностной оклад

оклад по воинскому званию

надбавку за выслугу лет

другие ежемесячные дополнительные выплаты, предусмотренные законодательством.

Обратите внимание! В размер пенсии не включают единовременные выплаты – в частности, 30 тысяч, 50 тысяч, 70 тысяч или 100 тысяч гривен, которые военные получают за участие в боевых или специальных задачах.

Какие бывают пенсии для военнослужащих и от чего зависит их размер

Украинские военные получают пенсии на особых условиях. В зависимости от обстоятельств, им могут назначать выплаты за выслугу лет или по инвалидности.

Военнослужащие имеют право на один из двух типов пенсий:

За выслугу лет – от 50% до 70% денежного обеспечения, в зависимости от количества лет службы

По инвалидности – от 40% до 100% денежного обеспечения, в зависимости от группы инвалидности и причин ее установления.

На пенсионные выплаты могут претендовать офицеры, прапорщики, сержанты, матросы, военные срочной службы и контрактники.

Пенсия за выслугу лет

Выслуга более 25 лет: начисляется 65% денежного обеспечения, и по 3% за каждый последующий год, но не более 70% всего размера

Выслуга менее 25 лет: право на пенсию имеют военные, уволенные в возрасте 45 лет и старше, прослужившие не менее 12,5 календарных лет. Размер пенсии составляет 50% денежного обеспечения за 25 лет службы и по 1% за каждый дополнительный год, но также не более 70%.

Пенсия по инвалидности, если она была получена по причинам, связанные со службой, составляет:

I группа – 100% сумм денежного обеспечения

II группа – 80% сумм денежного обеспечения

III группа – 60% сумм денежного обеспечения.

Как военным оформить пенсию: пошаговая инструкция

Воинская часть издает приказ об увольнении или приказ по строевой части. Именно этот документ подтверждает завершение службы

После увольнения происходит окончательный расчет - выплачиваются причитающиеся суммы и компенсации

Личное дело военнослужащего направляется в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП)

На руки могут выдаваться денежный аттестат и справки о дополнительных видах денежного обеспечения

Перед подачей заявления нужно открыть пенсионный счет в одном из банков, определенных правительством для выплат военных пенсий

Военный подает заявление на назначение пенсии в ТЦК и СП, после чего документы передаются в Пенсионный фонд Украины

ПФУ рассматривает документы, определяет размер выплат и сообщает заявителю о назначении пенсии

Деньги поступают через один из банков, определенных правительством. Пенсионер может получать выплаты ежемесячно на свой счет.

Какие еще существуют выплаты для военных