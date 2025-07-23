Кому из военных выплатят 70 000 гривен в августе?

Речь идет о выплате в 70 000 гривен, пишет 24 Канал со ссылкой на Минобороны страны.

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Согласно действующему законодательству, на время действия военного положения военные имеют право на дополнительное единовременное денежное вознаграждение. Таким образом военнослужащие могут получить 70 тысяч гривен за каждые 30 суток:

за боевые или специальные действия на линии соприкосновения с противником на расстоянии выполнения задач воинскими частями первого эшелона обороны или наступления или контрнаступления до ротного опорного пункта;

за аналогичные задачи, выполнены на оккупированных территориях;

за задачи, проведенные на локации между позициями Сил обороны и вражеской армии на территориях выполнения боевых действий;

за задачи, которые были выполнены на территории противника.

Важно! Кроме того, военные также должны иметь подтверждение о выполнении боевых задач.

Вознаграждение назначается, основываясь на таких моментах:

боевой приказ (боевое распоряжение);

журнал боевых действий или донесения;

рапорт или донесение командира подразделения или группы по осуществлению таких задач каждым военнослужащим.

Что делать, если выплату не начислят или откажут? В случае неначисления выплат, человек должен обратиться к командованию и подать запрос в финансовую службу части. А в случае необоснованного отказа - обратиться в военную прокуратуру или к омбудсмену.

Заметьте! Приказы о вознаграждении должны выдавать до 5 числа каждого месяца.