Об этом заявила подполковник Оксана Леконцева, старший офицер отдела денежного обеспечения Департамента социальной защиты Министерства обороны Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Смотрите также Нардеп Гурин заявил, что для ветеранов не должно быть льгот: все детали скандала

Какие правила получения выплат за пребывание в плену?

По ее словам, соответствии с действующим законодательством, военнослужащим, которые попали в плен или пропали без вести, ежемесячно выплачивается денежное обеспечение согласно должности, которую они занимали на момент исчезновения. Такие начисления осуществляются в течение всего времени их пребывания в плену.

Однако это не касается случаев, когда факт добровольной сдачи установлен результатами служебного расследования.

Если такие обстоятельства выявлены, прекращается начисление денежного обеспечения за военнослужащим,

– добавила подполковник.

Кроме того, законодательством предусмотрено, что право на получение части военных выплат не может быть предоставлено гражданам России, Беларуси или лицам, кто проживает постоянно на этих территориях. Также запрет касается осужденных за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору.