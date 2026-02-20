Хто може достроково вийти на пенсію?

Зокрема таку можливість мають батьки дітей з інвалідністю, про що повідомляє Пенсійний фонд України.

Згідно з законодавством, на призначення дострокової пенсії за віком мають право матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей, яким не встановлено інвалідність. Але тільки якщо жінки виховали цих дітей до досягнення шестирічного віку.

Зверніть увагу! При цьому особами з інвалідністю з дитинства вважаються також діти з інвалідністю віком до 18 років.

Пенсія призначається:

після досягнення віку 50 років; за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу у матері.

Звернутись із заявою про призначення пенсії можна за місяць до досягнення зазначеного віку,

– пишуть у ПФУ.

До фонду слід подати:

заяву;

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документи про страховий стаж (наприклад, трудова книжка);

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища;

документи про визнання дитини особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю;

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд до 30.06.2000 (за бажанням);

реквізити банківського рахунку.

Заява з необхідними документами подається до будь-якого Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації та проживання. Також це можна зробити через вебпортал електронних послуг Фонду.

Але для подання заяви онлайн потрібно отримати кваліфікований електронний підпис та підготувати кольорові скан-копії документів.

Важливо! За вибором матері або в разі її відсутності, якщо виховання здійснювалося батьком, то саме його призначається дострокова пенсія за віком. Але вже після досягнення віку 55 років та за наявності страхового стажу не менше ніж 20 років. Про це йдеться у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Хто ще може достроково вийти на пенсію в Україні?