Кому можно не платить за доставку газа?

Есть только один случай, когда потребитель может законно не платить за распределение газа, и это полное официальное отключение от газораспределительной сети. В такой ситуации прекращается доступ к инфраструктуре, а вместе с ним также начисления тарифа на доставку, объясняет НКРЭКУ.

Во всех других случаях плата остается обязательной. Действующая модель рынка предусматривает, что тариф за распределение это не оплата за фактически потребленный газ, а фиксированный платеж за пользование сетями. Именно поэтому даже при нулевых показателях счетчика счета продолжают формироваться.

Почему осуществляется начисление оплаты за доставку газа?

Начисление осуществляется автоматически на основании действующего договора с оператором газораспределительной системы. Ключевым фактором является наличие подключения: пока объект технически присоединен к сети, услуга считается предоставленной, а значит подлежит оплате, рассказали в "Газсети".

Справочно: Чтобы прекратить начисления, необходимо пройти определенную процедуру: подать заявление о расторжении договора, оформить соответствующие документы и обеспечить физическое отсоединение, вроде перекрытия подачи газа или установки заглушки. Только после этого оператор прекращает выставлять счета.

Важно также, что законодательство не предусматривает отдельных льгот или исключений для отдельных категорий потребителей. Поэтому ни статус пенсионера, ни временное неиспользование газа не освобождают от оплаты. Решающим остается только факт подключения к сети.

Какой тариф на доставку газа в Украине?