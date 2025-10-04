Хто буде сплачувати за електроенергію більше?

Для більшості українських споживачів тариф на електроенергію залишається на рівні 4,32 гривні за кіловат-годину. Водночас для власників тризонних лічильників вартість електроенергії буде вищою – 6,48 гривні, передає 24 Канал з посиланням на урядову поставу №632.

Така вартість пікових годин споживання електроенергії: 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00. Водночас:

у звичайний (напівпіковий) час, а саме протягом дня поза цими годинами – тариф становитиме 4,34 гривні за кіловат-годину;

за кіловат-годину; а в нічний період, з 23:00 до 7:00, електроенергія буде найдешевшою: лише 1,728 гривні за кіловат-годину.

А які діють зараз тарифи для двозонних лічильників?

Як повідомляють у ДТЕК, для споживачів, які користуються двозонними лічильниками, діятимуть різні тарифи залежно від часу доби.

У денний період з 7:00 до 23:00 електроенергія коштуватиме 4,34 гривні за кіловат-годину.

за кіловат-годину. У нічний час з 23:00 до 7:00 діятиме знижений тариф у розмірі 2,16 гривні за кіловат-годину.

