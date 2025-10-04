Кто будет платить за электроэнергию больше?

Для большинства украинских потребителей тариф на электроэнергию остается на уровне 4,32 гривны за киловатт-час. В то же время для владельцев трехзонных счетчиков стоимость электроэнергии будет выше – 6,48 гривны, передает 24 Канал со ссылкой на правительственное постановление №632.

Такая стоимость пиковых часов потребления электроэнергии: 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00. В то же время:

в обычное (полупиковое) время, а именно в течение дня вне этих часов – тариф составит 4,34 гривны за киловатт-час;

за киловатт-час; а в ночной период, с 23:00 до 7:00, электроэнергия будет дешевой: только 1,728 гривны за киловатт-час.

А какие действуют сейчас тарифы для двухзонных счетчиков?

Как сообщают в ДТЭК, для потребителей, которые пользуются двухзонными счетчиками, будут действовать разные тарифы в зависимости от времени суток.

В дневной период с 7:00 до 23:00 электроэнергия будет стоить 4,34 гривны за киловатт-час.

за киловатт-час. В ночное время с 23:00 до 7:00 будет действовать сниженный тариф в размере 2,16 гривны за киловатт-час.

