Яка ціна за світло?

Зараз українці платять за електроенергію за тарифом 4,32 гривні за кіловат-годину, передає 24 Канал з посиланням на YASNO.

Дивіться також НКРЕКП схвалила тариф на передачу електроенергії на 2026 рік: як сильно він змінився

Однак двозонний лічильник дозволить платити за світло, спожите вночі, лише 50% від тарифу.

Річ у тім, що звичайний лічильник усю спожиту електроенергію зводить в один баланс. Зрозуміти, який обсяг був використаний вдень, а який вночі, неможливо. Щоб розподілити це споживання і платити за нього окремо, необхідний двозонний лічильник.

Діє нічний тариф на електроенергію у визначені години – з 23:00 вечора до 7:00 ранку. Таким чином, ціна на світло для власників цього приладу обліку буде наступною:

з 7 до 23 години – 4,32 гривн і за кіловат-годину;

і за кіловат-годину; з 23 до 7 години – 2,16 гривні за кіловат-годину.

За підрахунками ДТЕК Київські електромережі, економія на рахунку за електроенергію з використанням лічильника день – ніч становить:

при загальному місячному споживанні 200 кіловат-годин – 79 гривень;

при споживанні 500 кіловат-годин – 198 гривень;

при споживанні 800 кіловат-годин – 317 гривень.

Зауважте! Якщо планувати можливу роботу енергомісткої техніки на ніч, вночі, економія буде ще більшою.

Кому вигідний лічильник день – ніч?

Витрати на встановлення двозонного лічильника окупляться не одразу. Однак зрештою можна значно зекономити, якщо домогосподарство споживає багато електроенергії.

Такий прилад обліку особливо вигідний:

Якщо людина частково або повністю обігріває будинок чи квартиру електрикою.

У будинку встановлене електричне обладнання – тепловий насос, електричний котел, кондиціонер тощо.

Для нагріву води використовується електричний бойлер.

Людина споживає близько 30-50% електроенергії в нічний час

Скільки коштує встановлення лічильника?

Щоб економити на платіжках за світло та встановити лічильник день – ніч, необхідно звернутися до своєї енергопостачальної компанії у регіоні та залишити відповідну заявку. Вона обере час робіт та назначить дату їх виконання.

Там же можна дізнатися вартість робіт зі встановлення двофазного лічильника. Наприклад. у ДТЕК Київські електромережі ця послуга коштує 4 000 гривень .

. При цьому послуга комплексна і включає безпосередньо сам лічильник, демонтаж старого приладу, встановлення нового, опломбування та програмування для роботи в режимі день – ніч.

Варто знати! Лічильник також можна придбати самостійно. Однак після купівлі доведеться ставити спеціальну пломбу "вхідний контроль" на корпус. Ця процедура проводиться у спеціальній лабораторії постачальника електроенергії.

Що ще треба знати про лічильник день – ніч?