Що відомо про звернення Нафтогазу до своїх клієнтів?

Раніше Нафтогаз змінив реквізити для оплати, тому українці отримали уточнення про оплату через мобільний застосунок Приват24, що можна побачити на сторінці компанії у Facebook.

Читайте також За 1,1 мільярда гривень: що відомо про нафтогазове родовище, яке продає Україна

Згідно з інформацією, актуальні реквізити для оплати за спожитий газ вже оновлені у ПриватБанку. Якщо ж особа оплачує за реквізитами вручну у застосунку банку, то їй радять перед платежем перевірити актуальні дані.

Також обов’язково зазначайте у призначенні платежу номер особового рахунку,

– додали у коментарях.

Водночас реквізити для оплати розподілу газу залишилися без змін. Цю послугу надають оператори газорозподільних мереж, тому оплата здійснюється за реквізитами оператора.

Що ще варто знати про ситуацію з газом?

Про зміну реквізитів Нафтогаз повідомив ще у березні. Нові дані були зазначені у паперових рахунках за березень.

Під час оплати обов’язково потрібно зазначити у призначенні платежу номер особового рахунку, за яким здійснюється оплата. Це допоможе коректно зарахувати платіж.

Зокрема, у застосунках банків (Ощадбанк, Укргазбанк, ПУМБ, monobank), платіжних сервісах (LiqPay, EasyPay, Portmone) та у відділеннях Укрпошти та Нової пошти дані вже оновлені автоматично. Тобто платежі приймаються за новими реквізитами.

Зверніть увагу! Актуальні реквізити також доступні у мобільному застосунку Куб та цифрових сервісах ГК "Нафтогаз України".

Водночас слід нагадати, що передача показань через чат-бот GASUA більше не працює. Це стосується як Вайберу, так і Телеграму.

Натомість українці мають скористатися мобільним застосунком Куб від Нафтогазу. Про це повідомили у "ГазПравді".

Передавати показання лічильника потрібно навіть тоді, коли ви не користуєтеся газом, або не проживаєте в оселі,

– наголосили у тексті.

Важливо! У такому випадку просто слід надсилати незмінні показання приладу обліку.

Що ще слід знати українцям?

Тарифну модель для українських газосховищ планують змінити. Про це повідомив заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський.

Водночас ціни на газ для населення залишаться фіксованими. А для бізнесу зміна буде настільки мала, що "її ніхто не помітить".

Зокрема Екскерівника "Львівгазу" звинувачують у завищенні тарифів на розподіл газу. Згідно з ситуацією, це дозволило безпідставно включити до платіжок майже 3,7 мільйона гривень.

Втрати штучно збільшилися майже на 2,82 мільйона кубометрів на рік. Це автоматично вплинуло на розрахунки тарифу – його підвищили на 14,8 гривні за тисячу кубометрів газу.