Как правительство планирует решать проблему долгов?

Об этом после выездного заседания правительства сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем сообщении в соцсетях.

Как отметила премьер, предприятия задолжали перед Нафтогазом уже почти 150 миллиардов гривен. Хотя еще четыре года назад долги ТКЭ составляли 60 миллиардов гривен.

За последние четыре года долги предприятий теплокоммунэнерго, в том числе из прифронтовых областей, перед группой "Нафтогаз" выросли более чем вдвое,

– отметила Свириденко.

Поэтому правительство ищет выход из этой ситуации и уже поручило наработать различные механизмы для компенсации разницы в тарифах.

По словам Свириденко, Кабмин сейчас рассматривает несколько источников финансирования:

выделение средств государственного бюджета;

привлечение помощи Евросоюза и международных партнеров;

или же использование дивидендов других государственных компаний.

Ранее аналитик рынка природного газа Михаил Свищо рассказал, что более 80% долгов ТКЭ – просрочены.

Он отметил, что проблема задолженности предприятий теплокоммунэнерго в Украине имеет системный характер. Более того, ее нужно срочно решать, ведь от этого зависит судьба следующего отопительного сезона.

Долги предприятий теплоснабжения за потребленный газ достигли уровня, которого Украина не видела с 1990-х. Эта проблема уже давно перестала быть чисто отраслевой – сегодня она непосредственно определяет, будут ли украинцы иметь тепло следующей зимой,

– подчеркнул Свищо.

Кто лидер по задолженности в регионах?

В лидерах Украины среди крупнейших должников оказалась Харьковщина. По состоянию на конец марта 2026 года предприятия теплокоммунэнерго региона задолжали за газ рекордные 27,3 миллиарда гривен, рассказал первый заместитель председателя парламентского комитета энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

Таким образом, по его словам, долги Харьковщины составили почти четверть всей газовой задолженности по стране.

Долги распределяются следующим образом:

16,83 миллиарда гривен ТКЭ Харьковщины должны "Нафтогаз Трейдингу";

еще 9,38 миллиарда гривен – Нафтогазу;

а 1,11 миллиарда гривен составляет задолженность перед Нафтогазом, образованная до 2021 года.

Ни в коем случае не хотел бы, чтобы это воспринималось как некое "антихарьковское" действие. Просто всегда надо знать ответ на простой вопрос – кто же в конце концов платит за "банкет"! Если это государственный бюджет в данном случае – это тоже ответ! Просто надо об этом честно говорить!

– заметил Кучеренко.

Почему могут появляться долги за газ в платежках?

Даже при условии своевременной оплаты за газ в платежке может внезапно появиться долг. Чаще всего причина не в начислениях, а в технических ошибках при заполнении реквизитов. В таких случаях средства фактически поступают в систему, но поставщик не может правильно их идентифицировать, поэтому платеж не зачисляется.

Чтобы избежать подобных ситуаций, важно максимально внимательно заполнять поле "Назначение платежа". В нем следует обязательно указывать номер лицевого счета, фамилию, имя и отчество плательщика, полный адрес домохозяйства, а также четкую формулировку назначения – "оплата услуги по распределению газа".

Если же ошибка все-таки произошла и средства не отразились на счете, необходимо обратиться в центр обслуживания клиентов газоснабжающей компании. При этом следует предоставить подтверждающие документы об осуществленной оплате для дальнейшего уточнения и зачисления платежа.