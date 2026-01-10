Почему в платежках появляются долги за газ?
Даже если платеж за газ осуществлен вовремя, на счету может появиться долг. Главная причина это распространенные ошибки в реквизитах при оплате, пишет 24 Канал со ссылкой на "Газсети".
Поэтому средства попадают в систему, но поставщик не может их идентифицировать, поэтому платеж не зачисляется. Чтобы избежать таких проблем, стоит внимательно заполнять поле "Назначение платежа", указывая:
- номер лицевого счета;
- фамилию, имя и отчество плательщика;
- полный адрес домохозяйства;
- четкую формулировку: "оплата услуги по распределению газа".
Важно! Если ошибка все же произошла и платеж не отобразился на счете, нужно обратиться в центр обслуживания клиентов газоснабжающей компании и предоставить подтверждающие документы.
Стоит ли сохранять платежки за газ?
Юристы советуют хранить все подтверждения оплат не менее пяти лет, сообщил "Фонд милосердия и здоровья". Именно эти документы помогают доказать факт выполнения финансовых обязательств и избежать необоснованных начислений долга.
Это особенно важно для лиц, которые одновременно получают социальные выплаты или льготы через Пенсионный фонд Украины. Ведь при начислении жилищных субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг ПФУ учитывает данные о семейном доходе и статус домохозяйства.
Какие актуальные тарифы за газ в Украине?
В Украине сейчас действует мораторий на повышение тарифов на газ, отопление и горячую воду. Он будет сохраняться в течение действия военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.
Поэтому даже если розничные цены на газ у разных поставщиков могут колебаться, они остаются фиксированными для потребителей, в соответствии с действующим законодательством.
По его словам энергетического эксперта Владимира Омельченко, предельная цена газа для населения уже длительное время застряла на уровне 7,9 гривны за кубометр. И пока нет оснований для ее пересмотра.