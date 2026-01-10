Чому в платіжках зʼявляються борги за газ?

Навіть якщо платіж за газ здійснено вчасно, на рахунку може з’явитися борг. Головна причина це поширені помилки в реквізитах при оплаті, пише 24 Канал із посиланням на "Газмережі".

Відтак кошти потрапляють у систему, але постачальник не може їх ідентифікувати, тому платіж не зараховується. Щоб уникнути таких проблем, варто уважно заповнювати поле "Призначення платежу", вказуючи:

номер особового рахунку;

прізвище, ім’я та по батькові платника;

повну адресу домогосподарства;

чітке формулювання: "оплата послуги з розподілу газу".

Важливо! Якщо помилка все ж сталася і платіж не відобразився на рахунку, потрібно звернутися до центру обслуговування клієнтів газопостачальної компанії та надати підтверджувальні документи.

Чи варто зберігати платіжки за газ?

Юристи радять зберігати всі підтвердження оплат щонайменше п’ять років, повідомив "Фонд милосердя і здоров’я". Саме ці документи допомагають довести факт виконання фінансових зобов’язань та уникнути необґрунтованих нарахувань боргу.

Це особливо важливо для осіб, які одночасно отримують соціальні виплати або пільги через Пенсійний фонд України. Адже при нарахуванні житлових субсидій та пільг на оплату комунальних послуг ПФУ враховує дані про сімейний дохід та статус домогосподарства.

Які актуальні тарифи за газ в Україні?