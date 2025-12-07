Чому вам нараховують "старі" борги за газ

Покупка житла на вторинному ринку може приховувати неприємні сюрпризи: борги попередніх власників за газ, воду чи електроенергію можуть перейти на нового господаря, повідомляє 24 Канал з посиланням на "ГазПравду".

Тому перед укладенням договору критично перевіряти фінансовий стан нерухомості. Щоб уникнути переплат, у договорі купівлі-продажу потрібно обов’язково зафіксувати, що новий власник не відповідає за борги попереднього господаря.

Зауважте! Це допоможе захистити себе юридично та фінансово.

Після завершення угоди новому власнику слід переоформити особистий рахунок у постачальника комунальних послуг.

Як оформити особистий рахунок за комунальні послуги?

Для цього знадобляться паспорт, РНОКПП, технічний паспорт житла, підтвердження права власності, фотографії лічильника та довідка з ЦНАП про склад сім’ї.

Якщо лічильника немає, тоді необхідно надати виписку з державного реєстру прав на нерухоме майно. Це підтвердить ваше право власності та убезпечить від автоматичного нарахування боргів за попередніх мешканців.

Чому варто слідкувати за лічильниками?

Згідно із наказом Мінекономіки, власники всіх газових лічильників зобов’язані проходити регулярну повірку. Якщо прилад не перевірено вчасно, його показання не враховуються при нарахуванні плати за газ.

У такому випадку розрахунок здійснюватиметься за загальними нормативами споживання, що зазвичай призводить до переплат.

Крім того, несвоєчасна повірка може ускладнити оформлення субсидій або компенсацій, адже постачальник газу вимагатиме актуальних показань для розрахунку.

Важливо! Щоб уникнути зайвих витрат, слід контролювати термін повірки та своєчасно звертатися до сервісної компанії для перевірки або заміни лічильника.

Що ще треба знати про повірку лічильників?