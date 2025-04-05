Хто може отримати додаткову платіжку за світло

Окрім оплати за використану електроенергію, українці можуть отримати додатковий рахунок майже на 4 000 гривень, нагадали у "На пенсії", передає 24 Канал.

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Споживачі ризикують залишитися без електроенергії не лише через несвоєчасну оплату рахунків, а й з інших причин. Зокрема, у низці випадків споживачам доведеться самостійно оплачувати повторне підключення до електромережі, що обійдеться у 3 950 гривень.

У яких випадках можливе відключення електроенергії

Як повідомлюється, відключення електроенергії у 2025 році можливе у разі:

недопуску комунальників до лічильників для перевірки;

завершення терміну дії, розірвання або відсутності договору між споживачем і оператором системи розподілу чи постачальником.

Зауважте! Процес відновлення електропостачання займе від трьох до п’яти днів. Щоб уникнути зайвих витрат і незручностей, комунальники рекомендують своєчасно виконувати всі вимоги.