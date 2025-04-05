Кто может получить дополнительную платежку за свет

Кроме оплаты за использованную электроэнергию, украинцы могут получить дополнительный счет почти на 4 000 гривен, напомнили в "На пенсии", передает 24 Канал.

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Потребители рискуют остаться без электроэнергии не только из-за несвоевременной оплаты счетов, но и по другим причинам. В частности, в ряде случаев потребителям придется самостоятельно оплачивать повторное подключение к электросети, что обойдется в 3 950 гривен.

В каких случаях возможно отключение электроэнергии

Как сообщается, отключение электроэнергии в 2025 году возможно в случае:

недопуска коммунальщиков к счетчикам для проверки;

завершения срока действия, расторжения или отсутствия договора между потребителем и оператором системы распределения или поставщиком.

Обратите внимание! Процесс восстановления электроснабжения займет от трех до пяти дней. Чтобы избежать лишних расходов и неудобств, коммунальщики рекомендуют своевременно выполнять все требования.