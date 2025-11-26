Ослабят ли графики отключений света в ближайшее время?

Подробнее об украинской энергосистеме рассказал глава Укрэнерго Виталий Зайченко, пишет 24 Канал со ссылкой на телемарафон "Единые новости".

Читайте также В трех областях Украины ввели аварийные отключения света, – Минэнерго

Виталий Зайченко председатель Правления НЭК "Укрэнерго" К сожалению, это была уже 6 атака на энергосистему. Была она достаточно тяжелая.

Зайченко поблагодарил Вооруженные силы Украины за то, что они помогли и много целей перехватили. Однако, согласно его словам, "к сожалению, не все".

Виталий Зайченко рассказал, что было много повреждений, все они уже все оценены. Большинство из повреждений даже уже исправлены, оборудование включено в работу, а энергетики работают круглосуточно, в частности организовали максимальное количество бригад.

Несмотря на атаки, прогноз погоды свидетельствует, что можно улучшить ситуацию по графикам отключений света уже в ближайшее время. Ожидаются наиболее комфортные 2 очереди отключения для потребителей.

Важно! Однако улучшение будет не во всех регионах. В приграничных и прифронтовых городах гарантировать ничего нельзя. Но большинство жителей страны будут жить с комфортными графиками.

Также глава Укрэнерго прокомментировал ситуацию относительно "несправедливых отключений". Он напомнил, что основная причина ограничений электроэнергии – это Россия, которая ежедневно бьет по энергосистеме. Поэтому приходится выключать свет, чтобы ее сбалансировать и в целом сохранить.

Зайченко добавил, что компания ежедневно получает жалобы об отключении и ежедневно на них отвечает, проверяют все, по мнению населения, факты несправедливости отключения потребителей. Он подчеркнул, что ситуация не простая, и никто не хочет отключить граждан просто так. Для отключений есть технические причины вследствие обстрелов.

Заметьте! Самая сложная ситуация со светом сейчас в Харьковской области, в Донецкой области. Сильно страдают прифронтовые и приграничные области, ведь враг может атаковать их не только ракетами и дронами, но и другими малыми дронами, артиллерией и тому подобное.

Почему графики меняются в течение дня?

В течение суток графики отключений света могут меняться. Детали рассказали в ДТЭК.

Например, на графики влияет погода. Жара или холод приводят к росту электропотребления. При облачной погоде в дневное время уменьшается генерация солнечных электростанций, а уже при безветренной погоде – генерация ветровых электростанций.

Также следует учитывать утренние и вечерние пики нагрузки. Когда люди собираются на работу и возвращаются с нее.

Системные аварии. Происходят из-за перегрузки сети, из-за чего становится невозможным передавать к клиентам произведенную электроэнергию,

– назвали еще одну причину в ДТЭК.

Обратите внимание! Повреждения энергообъектов вследствие обстрелов могут привести к дефициту генерации или передачи электроэнергии.

Что еще следует знать об отключении света в Украине?

Продолжительность отключений света определяется возможностями передачи тока между регионами и повреждениями магистральных сетей. Энергосистема страны ограничена в возможностях передачи энергии на большие расстояния.

В то же время распределения на потребителей в городах и сельской местности по отключений света не существует.