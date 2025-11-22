Планирование объемов ограничений осуществляется по единому принципу. Об этом узнал в Укрэнерго 24 Канал.
Различаются ли подходы к отключениям в городах и селах?
Как ответили на запрос 24 Канала в Укрэнерго, продолжительность применения различных мер ограничения определяется одними и теми же факторами, а это наличием достаточного объема электроэнергии в энергосистеме и способностью магистральных и распределительных сетей эту энергию передать.
Россия осуществила 6 массированных атак по энергетике в октябре – ноябре.
Обусловленная российскими обстрелами проблема энергодефицита – создает необходимость покрытия потребления в пострадавших от обстрелов регионах за счет объектов генерации в других областях. Впрочем, энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария,
– объясняют в Укрэнерго.
Передача энергии на сотни километров ограничена.
Для того, чтобы частично разгрузить магистральные сети приходится вводить ограничения в регионах на пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) в распределительные сети энергодефицитных регионов.
В областях, где такой передачи нет, потребности ограничивать потребление может и не быть.
С момента последней массированной атаки России по энергетике 19 ноября ограничения по всем областям примерно одинаковы. Кроме того, планирование объемов ограничений осуществляется по единому принципу и не существует распределения на потребителей в городах и сельской местности.
Какими будут отключения в Украине 23 ноября?
23 ноября в Украине отключения света будут меньше, но графики почасовых отключений и ограничения мощности будут действовать в течение всего дня.
Будут действовать от 1 до 2,5 очередей.
Причина ограничений – последствия российских атак на энергетические объекты. Граждан просят потреблять электроэнергию экономно, когда она есть.