Планирование объемов ограничений осуществляется по единому принципу. Об этом узнал в Укрэнерго 24 Канал.

Различаются ли подходы к отключениям в городах и селах?

Как ответили на запрос 24 Канала в Укрэнерго, продолжительность применения различных мер ограничения определяется одними и теми же факторами, а это наличием достаточного объема электроэнергии в энергосистеме и способностью магистральных и распределительных сетей эту энергию передать.

Россия осуществила 6 массированных атак по энергетике в октябре – ноябре.

Обусловленная российскими обстрелами проблема энергодефицита – создает необходимость покрытия потребления в пострадавших от обстрелов регионах за счет объектов генерации в других областях. Впрочем, энергосистема Украины не проектировалась с учетом такого сценария,

– объясняют в Укрэнерго.

Передача энергии на сотни километров ограничена.

Для того, чтобы частично разгрузить магистральные сети приходится вводить ограничения в регионах на пути от объектов генерации и межгосударственных интерконнекторов (через которые осуществляется импорт) в распределительные сети энергодефицитных регионов.

В областях, где такой передачи нет, потребности ограничивать потребление может и не быть.

С момента последней массированной атаки России по энергетике 19 ноября ограничения по всем областям примерно одинаковы. Кроме того, планирование объемов ограничений осуществляется по единому принципу и не существует распределения на потребителей в городах и сельской местности.

