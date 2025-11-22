Планування обсягів обмежень здійснюється за єдиним принципом. Про це дізнався в Укренерго 24 Канал.

Чи різняться підходи до відключень у містах і селах?

Як відповіли на запит 24 Каналу до Укренерго, тривалість застосування різних заходів обмеження визначається одними й тими ж чинниками, а це наявністю достатнього обсягу електроенергії в енергосистемі та здатністю магістральних і розподільчих мереж цю енергію передати.

Росія здійснила 6 масованих атак по енергетиці у жовтні – листопаді.

Зумовлена російськими обстрілами проблема енергодефіциту – створює необхідність покриття споживання у постраждалих від обстрілів регіонах коштом об'єктів генерації в інших областях. Втім, енергосистема України не проєктувалась з урахуванням такого сценарію,

– пояснюють в Укренерго.

Передача енергії на сотні кілометрів обмежена.

Для того, щоб частково розвантажити магістральні мережі доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об'єктів генерації та міждержавних інтерконекторів (через які здійснюється імпорт) до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів.

У областях, де такої передачі немає, потреби обмежувати споживання може і не бути.

З моменту останньої масованої атаки Росії по енергетиці 19 лситопада обмеження по усіх областях приблизно однакові. Крім того, планування обсягів обмежень здійснюється за єдиним принципом і не існує розподілу на споживачів у містах і сільській місцевості.

