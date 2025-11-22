За яких умов ситуація зі світлом у країні покращиться, детальніше розповіли у ДТЕК, передає 24 Канал.

Коли світла буде більше?

За даними ДТЕК, 22 листопада російські війська вкотре вдарили по енергооб'єктах України. Попри це, енергетики продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

У компанії пояснили, що є ймовірність, що найближчим часом відключення світла зменшаться, якщо Росія не атакуватиме знову.

Уже найближчим часом кілька важливих ремонтів може бути завершено. Це має зменшити відключення світла, якщо не буде нових атак,

– анонсували в ДТЕК.

Енергетики ремонтують електростанції, підстанції та ЛЕП. Крім того, будують тимчасові схеми заживлення, імпортують електроенергію та поновлюють роботу пошкодженого обладнання.

