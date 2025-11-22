За яких умов ситуація зі світлом у країні покращиться, детальніше розповіли у ДТЕК, передає 24 Канал.
Коли світла буде більше?
За даними ДТЕК, 22 листопада російські війська вкотре вдарили по енергооб'єктах України. Попри це, енергетики продовжують відновлювати пошкоджену інфраструктуру.
У компанії пояснили, що є ймовірність, що найближчим часом відключення світла зменшаться, якщо Росія не атакуватиме знову.
Уже найближчим часом кілька важливих ремонтів може бути завершено. Це має зменшити відключення світла, якщо не буде нових атак,
– анонсували в ДТЕК.
Енергетики ремонтують електростанції, підстанції та ЛЕП. Крім того, будують тимчасові схеми заживлення, імпортують електроенергію та поновлюють роботу пошкодженого обладнання.
Ситуація з енергетикою: останні новини
Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко провела нараду, під час якої обговорювали шляхи скорочення тривалості відключень. Вона наголосила, що очікується зменшення відключень уже "найближчими днями".
В Україні всі великі ТЕС і ГЕС пошкоджено Росією. Це обмежило їхню здатність виробляти електроенергію. Міненерго зазначило, що електроенергія наразі не експортується.