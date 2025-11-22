Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.

Якими прогнозують відключення світла на неділю?

В Укренерго зазначили, що 23 листопада у більшості регіонів України будуть застосовувати заходи обмеження споживання.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти,

– йдеться у повідомленні.

Час і обсяг застосування обмежень у неділю будуть такими:

Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 2,5 черг;

Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.

"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – закликали в Укренерго.

Там також попросили громадян споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється за графіком.

