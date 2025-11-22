Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укренерго.
Якими прогнозують відключення світла на неділю?
В Укренерго зазначили, що 23 листопада у більшості регіонів України будуть застосовувати заходи обмеження споживання.
Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти,
– йдеться у повідомленні.
Час і обсяг застосування обмежень у неділю будуть такими:
Графіки погодинних відключень: з 00:00 до 23:59 – обсягом від 1 до 2,5 черг;
Графіки обмеження потужності: з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.
"Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – закликали в Укренерго.
Там також попросили громадян споживати електроенергію ощадливо, коли вона з'являється за графіком.
Як планують зменшити тривалість відключень електрики в Україні?
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко 21 листопада провела нараду з урядовцями та головами обласних військових адміністрацій щодо ситуації з енергопостачанням для громад. Очільниця Кабміну анонсувала, що очікує на скорочення відключень електроенергії найближчими днями.
У ДТЕК, своєю чергою, оголосили, що вже найближчим часом кілька важливих ремонтів на енергетичних об'єктах може бути завершено. Це має зменшити відключення світла, якщо не буде нових ударів з боку ворога.
До речі, в Укренерго на запит 24 Каналу пояснили, що тривалість відключень електроенергії по областях визначається можливостями передачі струму між регіонами та пошкодженнями магістральних мереж. Водночас у компанії наголосили, що енергосистема України обмежена у можливостях передачі енергії на великі відстані, і обмеження запроваджуються для розвантаження мережі, особливо після атак на енергосистему.