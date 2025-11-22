Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.
К теме Блэкауты возвращаются: как осветить дом без электричества
Какими прогнозируют отключение света на воскресенье?
В Укрэнерго отметили, что 23 ноября в большинстве регионов Украины будут применять меры ограничения потребления.
Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты,
– говорится в сообщении.
Время и объем применения ограничений в воскресенье будут такими:
Графики почасовых отключений: с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 2,5 очереди;
Графики ограничения мощности: с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей.
"Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – призвали в Укрэнерго.
Там также попросили граждан потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику.
Как планируют уменьшить продолжительность отключений электричества в Украине?
Премьер-министр Юлия Свириденко 21 ноября провела совещание с чиновниками и председателями областных военных администраций по ситуации с энергоснабжением для общин. Руководительница Кабмина анонсировала, что ожидает сокращения отключений электроэнергии в ближайшие дни.
В ДТЭК, в свою очередь, объявили, что уже в ближайшее время несколько важных ремонтов на энергетических объектах может быть завершено. Это должно уменьшить отключения света, если не будет новых ударов со стороны врага.
Кстати, в Укрэнерго на запрос на запрос 24 Канала объяснили, что продолжительность отключений электроэнергии по областям определяется возможностями передачи тока между регионами и повреждениями магистральных сетей. В то же время в компании отметили, что энергосистема Украины ограничена в возможностях передачи энергии на большие расстояния, и ограничения вводятся для разгрузки сети, особенно после атак на энергосистему.