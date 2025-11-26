Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Минэнерго.

Где ввели аварийные отключения?

Оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Донецкой и Харьковской областей. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

Для стабилизации ситуации в энергосистеме в Харьковской, Сумской и Полтавской областях применены аварийные отключения,

– сообщили в Минэнерго.

26 ноября во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

По данным Укрэнерго, потребление электроэнергии остается высоким. 26 ноября, по состоянию на 9:30, его уровень был таким же, как в это время предыдущего дня – во вторник. 25 ноября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 2% выше, чем максимум предыдущих суток – в понедельник, 24 ноября. Причина – применение меньшего объема мер ограничения.

Энергетики призывают потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Что известно о графиках отключения света?