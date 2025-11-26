Про це пише 24 Канал із посиланням на Міненерго.
Дивіться також У більшості регіонів України діятимуть графіки: як вимикатимуть світло 26 листопада
Де ввели аварійні відключення?
Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення,
– повідомили в Міненерго.
26 листопада у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.