Про це пише 24 Канал із посиланням на Міненерго.

Де ввели аварійні відключення?

Окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовані аварійні відключення,

– повідомили в Міненерго.

26 листопада у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.