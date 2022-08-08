россия готовит "трибунал" для украинских воинов

Лидер пророссийских боевиков в Донецке денис пушилин цинично заявил о подготовке к самосуду над украинскими защитниками. По его словам, готовится так называемый "трибунал" для украинских воинов, защищавших свою землю.

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Как рассказали в законно избранной мэрии Мариуполя, оккупанты на сцене мариупольской камерной филармонии собирают тюремные клетки. Чтобы помешать зверствам россиян, в мэрии Мариуполя призвали отреагировать международное общество и сделать все, чтобы украинские военнопленные оказались на свободе.

Цинизм оккупантов продолжает пробивать все границы. Они хотят провести расправу над украинскими защитниками, которые на своей земле защищали свою Родину. Международное сообщество должно дать оценку этим действиям и сделать все, чтобы освободить наших героических защитников,

– говорится в сообщении.

Законный городской глава Мариуполя Вадим Бойченко информировал, что оккупанты планируют в сентябре устроить показательный "суд" над защитниками Украины.

Что известно о защитниках Мариуполя

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