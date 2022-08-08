россия готовит "трибунал" для украинских воинов
Лидер пророссийских боевиков в Донецке денис пушилин цинично заявил о подготовке к самосуду над украинскими защитниками. По его словам, готовится так называемый "трибунал" для украинских воинов, защищавших свою землю.
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Как рассказали в законно избранной мэрии Мариуполя, оккупанты на сцене мариупольской камерной филармонии собирают тюремные клетки. Чтобы помешать зверствам россиян, в мэрии Мариуполя призвали отреагировать международное общество и сделать все, чтобы украинские военнопленные оказались на свободе.
Цинизм оккупантов продолжает пробивать все границы. Они хотят провести расправу над украинскими защитниками, которые на своей земле защищали свою Родину. Международное сообщество должно дать оценку этим действиям и сделать все, чтобы освободить наших героических защитников,
– говорится в сообщении.
Законный городской глава Мариуполя Вадим Бойченко информировал, что оккупанты планируют в сентябре устроить показательный "суд" над защитниками Украины.
Что известно о защитниках Мариуполя
- В середине мая украинские воины на Азовстали получили приказ прекратить оборону и сохранить жизнь. Наших защитников вывезли на оккупированные территории, в частности, в Еленевку, где держали в плену.
- 30 июля россияне цинично атаковали колонию в Еленовке Донецкой области. По данным Офиса генпрокурора, в результате теракта погибли около 40 человек и еще 130 получили ранения. В то же время издание Associated Press писало о 53 погибших.
- По предварительным выводам экспертов, россияне применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие.
- Что касается обмена пленных, то министр реинтеграции Ирина Верещук информировала, что на 30 июня удалось вернуть 300 тел погибших героев, оборонявших Мариуполь.
- Также 29 июня смогла вернуть на родину 144 своих воинов, из которых часть были на "Азовстале". Это один из самых крупных обменов пленных с начала полномасштабного российского вторжения.
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