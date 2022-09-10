Відповідну інформацію президент України розповів під час вечірнього звернення 10 вересня. Станом на 17:30 10 вересня на околицях міста тривали бої.

Зауважте Поки без прапора України – трошки треба почекати: мер Лимана розповів про бої на околицях міста

У Лимані неминуче буде український прапор

Лиман Донецької області ще чекає на наш прапор, і це неминуче – Україна завжди повертається. Ми це добре демонструємо,

– заявив Володимир Зеленський.

Також Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що вся Донеччина буде вільною, буде знову в безпеці й щасливою, як це й має бути в Україні, має бути всюди на нашій землі.

"Збройні Сили України та всі, хто захищає нашу державу, Сили спеціальних операцій, наша розвідка, спецслужби, Нацгвардія, поліція повернуть мир кожному куточку нашої держави, куди росія принесла тільки горе й страждання", – пояснив президент.

Він також додав, що мир буде, мир іде разом з українським прапором, разом із нашими оборонцями.

Що відомо про звільнення Лимана на Донеччині

Російські окупанти ще вранці 10 вересня почали бідкатись, що "Ізюм та Лиман здали", а їхні військові змушені тікати. Ховались від ЗСУ вони в квазіреспубліці на Луганщині та скаржились, що їх безперестанку обстрілюють наші військові.

Орієнтовно о 17:30 10 вересня мер Лимана розповів, що бої точаться на околицях міста.

Олександр Журавльов пояснив, що росіяни чинять опір, саме тому на український прапор над містом ще треба зачекати.

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