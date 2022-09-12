Контрнаступ ЗСУ на кількох напрямках неабияк налякав загарбників. Тож не дивно, що серед них почалася масово ширитися паніка. Щоб її позбутися, ватажок бойовиків денис пушилін зняв якесь не надто переконливе відеозвернення.

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Записав відео у Донецьку

Перший момент, який буцімто має заспокоїти загарбників, – записав пушилін відео таки у Донецьку. Ролик знятий ввечері, ймовірно, 11 вересня. Це рішення ватажок бойовиків ухвалив не просто так. Таким чином він спробував довести, що нікуди не втік. Він не настільки боягуз, якщо порівнювати з тим же стрємоусовим, який розповідав про російський Херсон з самої росії.

Але не минулося без бідкання та нарікань. У звичній для окупантів манері пушилін почав скаржитися на шалену кількість "фейкових новин". Мовляв, він чудово розуміє, для чого це все зроблено. За його словами, українська сторона намагається посіяти паніку та сумніви. Але ми зауважимо, що окупанти самі це прекрасно роблять. Чого тільки вартий хаос, який несеться у їхніх телеграм-каналах.

Донецьк повинен перемогти, – пушилін

А потім почалося якесь немічне перераховування здобутків на фронті. Мовляв, усе не так однозначно, але ми готові вмирати до останнього.

Донецьк не те що вистоїть. Ми перемогти зобов'язані,

– наголосив пушилін.

Несподівано, але окупант вирішив попрохати мешканців Донеччини перевіряти інформацію. Мовляв, варто вірити лише підтвердженим джерелам інформації. І ми з ним не сперечатимемося та рекомендуємо відразу ж підписуватися на фейсбук Генштабу ЗСУ. Там лише перевірена інформація щодо ситуації на фронті.

Не минулося і без "здобутків" ворога. Пушилін, хоч і дуже невпевнено, але розповів, що наших військових буцімто вдалося зупинити біля Червоного Лиману. Похизувався він навіть "певними" успіхами. Ясна річ, без жодної конкретики.

Але бідкався він, що на Вугледарському напрямку загарбникам не вдається швидко просуватися вперед. Але й там, за методичкою кремля, вдалося досягнути "певних" успіхів.

Водночас ватажок бойовиків похизувався, що окупантам вдалося зіпсувати залізничне полотно біля Червоноармійська. Мовляв, ним наші військові планували перекидати техніку для підсилення.

Нагадаємо, що напередодні з'явилася інформація про те, що денис пушилін і гауляйтер Маріуполя костянтин іващенко зникли. Перед тим вони разом були на ганебному заході, який проходив у зруйнованому російськими військовими драмтеатрі.

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