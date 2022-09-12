Контрнаступление ВСУ по нескольким направлениям изрядно испугало захватчиков. Неудивительно, что среди них началась массово распространяться паника. Чтобы от нее избавиться, главарь боевиков денис пушилин снял какое-то не слишком убедительное видеообращение.

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Записал видео в Донецке

Первый момент, который якобы должен успокоить захватчиков – записал пушилин видео в Донецке. Ролик снят вечером, вероятно, 11 сентября. Это решение главарь боевиков принял не просто так. Таким образом, он попытался доказать, что никуда не убежал. Он не на столько трус, если сравнивать с тем же стремусовым, который рассказывал о российском Херсоне из самой России.

Но не обошлось без жалоб и нареканий. В привычной для оккупантов манере пушилин начал жаловаться на безумное количество "фейковых новостей". Мол, он отлично понимает, для чего это все сделано. По его словам, украинская сторона пытается посеять панику и сомнения. Но мы отметим, что оккупанты сами это прекрасно делают. Чего только стоит хаос, который носится в их телеграм-каналах.

Донецк должен победить, – пушилин

А потом началось какое-то немощное перечисление достижений на фронте. Мол, все не столь однозначно, но мы готовы умирать до последнего.

Донецк не только выстоит. Мы победить обязаны,

– подчеркнул пушилин.

Неожиданно, но оккупант решил попросить жителей Донбасса проверять информацию. Мол, следует верить только подтвержденным источникам информации. И мы с ним не спорим и рекомендуем сразу же подписываться на фейсбук Генштаба ВСУ. Там только проверенная информация о ситуации на фронте.

Не обошлось и без "достижений" врага. Пушилин хоть и очень неуверенно, но рассказал, что наших военных якобы удалось остановить возле Красного Лимана. Похвастался он даже "определенными" успехами. Конечно, без всякой конкретики.

Но сетовал он, что на Угледарском направлении захватчикам не удается быстро продвигаться вперед. Но и там, по методичке кремля, удалось добиться "определенных" успехов.

В то же время главарь боевиков похвастался, что оккупантам удалось испортить железнодорожное полотно возле Красноармейска. Мол, им наши военные планировали перекидывать технику для усиления.

Напомним, что накануне появилась информация о том, что денис пушилин и гауляйтер Мариуполя Константин Иващенко исчезли. Перед этим они вместе были на позорном мероприятии, которое проходило в разрушенном российскими военными драмтеатре.

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