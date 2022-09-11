Таку думку 24 каналу озвучив російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін. Раніше він розповідав про втечу окупантів на Донбас з Харківщини.

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Україна може швидко звільнити всю територію

Фейгін зазначив, якщо Україна звільнила понад 2,5 тисячі квадратних кілометрів менше ніж за тиждень, то так усю територію країни можна деокупувати до кінця вересня – початку жовтня.

Можливо, в цьому є "коктейль" причин. Перевірити їх можна буде лише наступом,

– зауважив російський правозахисник.

Він додав, що один із російських генералів росгвардії заявив, що їхня армія заманює ЗСУ.

"Куди заманюють? Кого заманюють? Як заманюють? Ви ж усе лишаєте при втечі", – наголосив російський опозиційний політик.

За його словами, це все вигадані пояснення для того, аби тримати бойовий дух. Війна ж насправді йде за землі. Якщо ти захопив – ти переміг, якщо ти втратив – ти програв.

Можливий саботаж військового керівництва росії

Російський правозахисник продовжив, що ситуація яка склалась, може бути наслідком саботажу російського військового керівництва. Якщо це так, то почнуться звільнення, зняття з посад тощо. Інакше ЗСУ дуже швидко дійдуть до Донецька й Луганська.

З іншого боку росіянам нині необхідно продемонструвати бодай якісь успіхи. Утім які – у них у самих відповіді немає.

Це тисне набагато сильніше. Необхідність компенсувати, взяти реванш тисне,

– підкреслив він.

Фейгін підсумував, що через це бажання воювати зникне й у військових в окопах. Вони не розумітимуть абсолютно задля чого вони ризикуватимуть життям.

Фейгін про те, що з такими темпами ЗСУ звільнить Україну до кінця вересня: дивіться відео

Останні успіхи ЗСУ: коротко