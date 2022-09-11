Такое мнение 24 каналу озвучил российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. Ранее он рассказывал о бегстве оккупантов на Донбасс из Харьковской области.

Важно На Харьковщине до выхода на границу 50 километров, – Залужный о новых освобожденных ВСУ территориях

Украина может быстро освободить всю территорию

Фейгин отметил, если Украина освободила более 2,5 тысячи квадратных километров меньше чем за неделю, то так всю территорию страны можно деоккупировать до конца сентября – начала октября.

Возможно, в этом есть "коктейль" причин. Проверить их можно будет только наступлением,

– заметил российский правозащитник.

Он добавил, что один из российских генералов росгвардии заявил, что их армия заманивает ВСУ.

"Куда заманивают? Кого заманивают? Как заманивают? Вы же все оставляете при побеге", – подчеркнул российский оппозиционный политик.

По его словам, это все вымышленные объяснения для того, чтобы держать боевой дух. Война же действительно идет за земли. Если ты захватил – ты победил, если ты потерял – ты проиграл.

Возможен саботаж военного руководства россии

Российский правозащитник продолжил, что сложившаяся ситуация может быть следствием саботажа российского военного руководства. Если это так, то начнутся увольнения, снятия с должностей и т.д. Иначе ВСУ очень быстро дойдут до Донецка и Луганска.

С другой стороны, россиянам сейчас необходимо продемонстрировать хоть какие-то успехи. Впрочем, какие – у них у самих ответа нет.

Это давит гораздо сильнее. Необходимость компенсировать, взять реванш давит,

– подчеркнул он.

Фейгин подытожил, что из-за этого, желание воевать исчезнет и у военных в окопах. Они абсолютно не будут понимать ради чего они будут рисковать жизнью.

Фейгин о том, что с такими темпами ВСУ освободит Украину до конца сентября: смотрите видео

Последние успехи ВСУ: коротко