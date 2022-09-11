Такое мнение 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, вся ситуация на Востоке Украины сейчас выглядит как паническое бегство оккупантов с оставлением всего на свете. И главное – группировка теряет перспективы на этой территории.

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Это – проигрыш командованию ВСУ

Фейгин отмечает, что бегство оккупантов – прямое следствие удачных действий Вооруженных Сил Украины. Но он предполагает, что мог быть определенный саботаж со стороны военного командования россии.

Но я бы не исключал, что есть понимание якобы "да пусть все горит". Такое впечатление, что генштаб россии ничего не сделал, чтобы это как-то остановить. Специально или нет, или там бардак такой. Я не знаю. Пока что не могу сказать,

– отметил Фейгин.

Он считает, что командование оккупантов буквально самоустранилось от руководства. Те не дают никаких приказов, чтобы не брать на себя ответственность за неудачные действия.

Тем не менее захватчики пытались вбросить резервы на Восток. Но очень странно, по мнению Фейгина, их потеряли.

То есть выходит, что они заканчивали военные академии, десятилетиями сидели в штабах, были на фронтах и знают, чего нельзя делать. И они не предусмотрели, что бросать резервы в бой с колес нельзя? Я сомневаюсь. А вот допустить саботаж могу,

– добавил Фейгин.

Фейгин о возможном саботаже командования оккупантов на Востоке Украины: смотрите видео

Добавим, по словам советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича, контрнаступление ВСУ уже вышло за пределы Харьковщины и продолжилось в Донецкой и Луганской областях. На некоторых направлениях оккупанты не в силах организовать 2 и 3 линию обороны .