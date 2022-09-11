Таку думку 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, уся ситуація на Сході України зараз виглядає як панічна втеча окупантів із залишенням всього на світі. І головне – угруповання втрачає перспективи на цій території.

До теми У Генштабі підтвердили звільнення Куп'янська: за які населені пункти борються ЗСУ

Це – програш командуванню ЗСУ

Фейгін наголошує, що втеча окупантів – прямий наслідок вдалих дій Збройних Сил України. Але він припускає, що міг бути певний саботаж з боку військового командування росії.

Але я б не виключав, що є розуміння ніби "та хай все горить". Таке враження, що генштаб росії нічого не зробив, щоб це якось зупинити. Спеціально чи ні, чи там бардак такий. Я не знаю. Поки що не можу сказати, –

зазначив Фейгін.

Він вважає, що командування окупантів буквально самоусунулося від керівництва. Ті не дають ніяких наказів, щоб не брати на себе відповідальність за невдалі дії.

Попри це, загарбники намагалися вкинути резерви на Схід. Але максимально дивно, на думку Фейгіна, їх втратили.

Тобто виходить, що вони закінчували військові академії, десятиліттями сиділи в штабах, були на фронтах і знають, чого не можна робити. І вони не передбачили, що кидати резерви в бій з коліс не можна? Я сумніваюся. А-от допустити саботаж можу, –

додав Фейгін.

Фейгін про можливий саботаж командування окупантів на Сході України: дивіться відео

Додамо, за словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, контрнаступ ЗСУ вже вийшов за межі Харківщини та продовжився на Донецькій та Луганській областях. На деяких напрямках окупанти не мають сил організувати 2 та 3 лінію оборони.